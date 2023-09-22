Справа Коломойського: керівника столичної філії одного з банків взято під варту

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За даними БЕБ, підозрюваний входив до злочинної групи, яку організував засновник однієї з найбільших фінансово-промислових груп.

Учасники групи розробили план, в реалізації якого брав участь керівник згадуваної філії. Зловживаючи службовим становищем, він та інші особи створили видимість внесення готівки до каси банку.

Надалі була підроблена документація, щоб гроші були зараховані на рахунок Коломойського. Згодом кошти легалізовувалися за допомогою перерахунку на українські та закордонні товариства. Загалом злочинна група заволоділа майже 6 млрд грн, додалиу БЕБ.

Цитата

"Керівнику філії повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 147,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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