Дело Коломойского: руководитель столичного филиала одного из банков взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Руководителю столичного филиала банка, который способствовал завладению почти 6 млрд грн, фактически принадлежавших банку, сообщили о подозрении. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Детали
По данным БЭБ, подозреваемый входил в преступную группу, которую организовал основатель одной из крупнейших финансово-промышленных групп.
Участники группы разработали план, в реализации которого участвовал руководитель упоминавшегося филиала. Злоупотребляя служебным положением, он и другие лица создали видимость внесения наличных денег в кассу банка.
В дальнейшем была подделана документация, чтобы деньги были зачислены на счет Коломойского. Впоследствии средства легализовались с помощью перечисления на украинские и зарубежные общества. В общем преступная группа завладела почти 6 млрд грн, добавили в БЭБ.
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"Руководителю филиала сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога в размере 147,6 млн грн", - говорится в сообщении.
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