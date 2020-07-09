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Справа Гандзюк: суд відклав розгляд апеляційної скарги на арешт Мангера

Справа Гандзюк: суд відклав розгляд апеляційної скарги на арешт Мангера

Київ • УНН

 • 9418 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги сторони захисту щодо застосування до голови Херсонської облради Владислава Мангера, фігуранта "справи Гандзюк", запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 13 липня. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбу суду.

“Розгляд апеляційної скарги відклали на 13 липня о 15:30”, — сказали в пресслужбі.

Як повідомлялося, голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня.

Раніше УНН повідомляв, що Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). 12 червня стало відомо, що прокурор відновив досудове розслідування щодо Мангера та Левіна.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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