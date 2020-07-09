Дело Гандзюк: суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Мангера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты о применении к председателю Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигуранта "дела Гандзюк", меры пресечения в виде содержания под стражей на 13 июля. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы отложили на 13 июля в 15:30", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, председатель Херсонского облсовета Мангера арестовали до 28 июля.
Ранее УНН сообщал, что Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). 12 июня стало известно, что прокурор возобновил досудебное расследование по Мангеру и Левину.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.