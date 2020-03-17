Справа Гандзюк: Офіс Генпрокурора пояснив, чому Левіна триматимуть під вартою лише до 2 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Офісі Генерального прокурора пояснили, чому Печерський районний суд Києва не відправив на більший строк під варту Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.
Так, 17 березня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора Печерський райсуд м. Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до Олексія Москаленко (Левіна), який підозрюється в замовленні та організації нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України), до 2 квітня 2020 року.
“Суд не міг ухвалити рішення про застосування запобіжного заходу на більший строк у зв’язку із тим, що залишалося 17 днів до завершення строку досудового розслідування у вказаному провадженні. Зважаючи на це прокурор подав клопотання про продовження строку досудового розслідування. На даний час воно не розглянуто. Після його задоволення прокурори подаватимуть нове клопотання про обрання запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН писав, що суд відправив Левіна під варту.
Нагадаємо, до України з Болгарії екстрадували Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Як повідомляв УНН раніше, Бургаський апеляційний суд в Болгарії залишив в силі рішення окружного суду міста про видачу громадянина України Олексія Левіна Україні, де цю людину розшукують за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.