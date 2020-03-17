Справа Гандзюк: Офіс Генпрокурора пояснив, чому Левіна триматимуть під вартою лише до 2 квітня

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Офісі Генерального прокурора пояснили, чому Печерський районний суд Києва не відправив на більший строк під варту Олексія Москаленко (Левіна), якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОГП.