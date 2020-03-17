Дело Гандзюк: Офис генпрокурора объяснил, почему Левина будут держать под стражей только до 2 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Офисе Генерального прокурора объяснили, почему Печерский районный суд Киева не отправил на больший срок под стражу Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Так, 17 марта 2020 года по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский райсуд г. Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей Алексею Москаленко (Левина), который подозревается в заказе и организации нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк (ч. 2 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины), до 2 апреля 2020 года.
"Суд не мог принять решение о применении меры пресечения на больший срок в связи с тем, что оставалось 17 дней до окончания срока досудебного расследования в указанном производстве. Несмотря на это прокурор подал ходатайство о продлении срока предварительного расследования. В настоящее время оно не рассмотрено. После его удовлетворения прокуроры будут подавать новое ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее УНН писал, что суд отправил Левина под стражу.
Напомним, в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.
Как сообщал УНН ранее, Бургасский апелляционный суд в Болгарии оставил в силе решение окружного суда города о выдаче гражданина Украины Алексея Левина Украине, где этого человека разыскивают по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.