Дело Гандзюк: Офис генпрокурора объяснил, почему Левина будут держать под стражей только до 2 апреля

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Офисе Генерального прокурора объяснили, почему Печерский районный суд Киева не отправил на больший срок под стражу Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.