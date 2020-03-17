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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103211 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105863 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 106591 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Дело Гандзюк: Офис генпрокурора объяснил, почему Левина будут держать под стражей только до 2 апреля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Офисе Генерального прокурора объяснили, почему Печерский районный суд Киева не отправил на больший срок под стражу Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Так, 17 марта 2020 года по ходатайству Офиса Генерального прокурора Печерский райсуд г. Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей  Алексею Москаленко (Левина), который подозревается в заказе и организации нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк (ч. 2 ст. 27 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины), до 2 апреля 2020 года.

"Суд не мог принять решение о применении меры пресечения на больший срок в связи с тем, что оставалось 17 дней до окончания срока досудебного расследования в указанном производстве. Несмотря на это прокурор подал ходатайство о продлении срока предварительного расследования. В настоящее время оно не рассмотрено. После его удовлетворения прокуроры будут подавать новое ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что суд отправил Левина под стражу.

Напомним, в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Как сообщал УНН ранее, Бургасский апелляционный суд в Болгарии оставил в силе решение окружного суда города о выдаче гражданина Украины Алексея Левина Украине, где этого человека разыскивают по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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