Справа банди іноземних грабіжників: другому підозрюваному просять арешт через погрози жертвам

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Прокуратура просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб Лаші Лашкареішвилі, підозрюваному в участі у озброєній організованій групі грабіжників, що здійснювала пограбування та збройні напади по всій Україні. Про це заявила на суді прокурор Юлія Дюдюк, передає кореспондент УНН.