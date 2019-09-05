Справа банди іноземних грабіжників: другому підозрюваному просять арешт через погрози жертвам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Прокуратура просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб Лаші Лашкареішвилі, підозрюваному в участі у озброєній організованій групі грабіжників, що здійснювала пограбування та збройні напади по всій Україні. Про це заявила на суді прокурор Юлія Дюдюк, передає кореспондент УНН.
“У даному випадку я вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою запобігання ризикам, визначеним статтею 177 КПК України”, - сказала Дюдюк.
Вона зазначила, що просить запобіжний захід строком на 60 діб.
“Якщо ми повернемось до матеріалів клопотання, необхідно звернути увагу на протокол допиту потерпілих Лопатіних, які вказують, що під час вчинення розбійного нападу, щоб узагальнити і підсумувати, до них застосовувалась фізична сила , погрози і зв’язування, тому прошу врахувати цю обставину та застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи застави”, — додала прокурор.
Нагадаємо, йдеться про трьох громадян Грузії (1991 року народження, 1990 року народження та ще один 1987 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаїв), затриманих у різних містах України за підозрою у скоєнні розбійних нападів по всій країні.
Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.
Іноземцям інкримінують ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слід додати, що зловмисники нападали тільки на "елітні" будинки і сума награбованого за один раз становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США. Наразі відомо про шість фактів пограбувань будинків.
Як повідомили у поліції Київської області, у якості речових доказів у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для злому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до "елітних помешкань".