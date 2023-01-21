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Споживання електроенергії не впало, а виробництво зменшилося: Укренерго не виключає аварійних відключень

Київ • УНН

 • 1628564 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Споживання електроенергії на рівні вчорашнього дня. Виробництво електроенергії зменшилося. Дефіцит потужності суттєвий. До всіх областей доведені ліміти споживання - вродовж доби. Їх перевищення призводить до аварійних відключень. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання електроенергії не впало, а виробництво зменшилося: Укренерго не виключає аварійних відключень

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 21 січня наступна:

  • Споживання електроенергії: на рівні вчорашнього дня. Виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим.
  • Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
  • Обмеження споживання та відключення: через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення. Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.
  • Ремонтні роботи: «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

Доповнення

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.

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