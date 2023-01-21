Споживання електроенергії не впало, а виробництво зменшилося: Укренерго не виключає аварійних відключень

КИЇВ. 21 січня. УНН. Споживання електроенергії на рівні вчорашнього дня. Виробництво електроенергії зменшилося. Дефіцит потужності суттєвий. До всіх областей доведені ліміти споживання - вродовж доби. Їх перевищення призводить до аварійних відключень. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.