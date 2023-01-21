Споживання електроенергії не впало, а виробництво зменшилося: Укренерго не виключає аварійних відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Споживання електроенергії на рівні вчорашнього дня. Виробництво електроенергії зменшилося. Дефіцит потужності суттєвий. До всіх областей доведені ліміти споживання - вродовж доби. Їх перевищення призводить до аварійних відключень. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
За даними Укренерго, ситуація на 21 січня наступна:
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- Споживання електроенергії: на рівні вчорашнього дня. Виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії. Дефіцит потужності залишається суттєвим.
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- Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
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- Обмеження споживання та відключення: через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведені знижені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення. Також у прифронтових районах Донеччини є пошкодження у мережах оператора системи передачі.
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- Ремонтні роботи: «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.
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Доповнення
Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.