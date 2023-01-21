Потребление электроэнергии не упало, а производство уменьшилось: Укрэнерго не исключает аварийных отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Потребление электроэнергии на уровне вчерашнего дня. Производство электроэнергии уменьшилось. Дефицит мощности существенный. Ко всем областям доведены лимиты потребления - в течение суток. Их превышение приводит к аварийным отключениям. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, ситуация на 21 января следующая:
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- Потребление электроэнергии: на уровне вчерашнего дня. Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным.
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- Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
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- Ограничение потребления и отключения: из-за уменьшения общего производства электроэнергии всем облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения. Также в прифронтовых районах Донбасса есть повреждения в сетях оператора системы передачи.
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- Ремонтные работы: "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.
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Дополнение
Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.