Спостерігачі ОБСЄ знову не змогли потрапити до місць розведення сил та засобів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Представники спеціальної моніторингової групи ОБСЄ сьогодні знову мали обмежений доступ на трьох ділянках розведення через мінну небезпеку. Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ/Золоте, Станиця Луганська, Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", - зазначили спостерігачі.
Вони нагадали, що СММ готова і може спостерігати, але їй потрібен доступ. СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня глава СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан на засіданні Тристоронньої контактної групи повідомив про те, що місія не має доступу до місць розведення сил і засобів.