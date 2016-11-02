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15 марта, 19:03 • 115081 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166278 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137760 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130223 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112701 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105415 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101389 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в места разведения сил и средств на Донбассе

Киев • УНН

 • 9142 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ сегодня снова имели ограниченный доступ на трех участках разведения через минную опасность. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook, передает УНН.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск / Золотое, Станица Луганская, Петровское / Богдановка - ВСУ," ЛНР "," ДНР "не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - отметили наблюдатели.

Они напомнили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ. ОЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирования.

Как сообщал УНН, 26 октября глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан на заседании Трехсторонней контактной группы сообщил о том, что миссия не имеет доступа к местам разведения сил и средств .

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