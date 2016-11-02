Наблюдатели ОБСЕ снова не смогли попасть в места разведения сил и средств на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Представители специальной мониторинговой группы ОБСЕ сегодня снова имели ограниченный доступ на трех участках разведения через минную опасность. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook, передает УНН.
"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск / Золотое, Станица Луганская, Петровское / Богдановка - ВСУ," ЛНР "," ДНР "не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины)", - отметили наблюдатели.
Они напомнили, что СММ готова и может наблюдать, но ей нужен доступ. ОЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирования.
Как сообщал УНН, 26 октября глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан на заседании Трехсторонней контактной группы сообщил о том, что миссия не имеет доступа к местам разведения сил и средств .