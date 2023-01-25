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Спортивна арена в Луганську переповнена пораненими росіянами - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Спортивна арена у Луганську переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати понад 600 бойовиків. Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, пише УНН.

Спортивна арена в Луганську переповнена пораненими росіянами - ОВА

Цитата

«Найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована у Луганську, переповнена пораненими росіянами – там намагаються врятувати більше 600 бойовиків», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що на захоплених росією територіях Луганщини все менше довіряють місцевим колаборантам. Ще влітку показовим прикладом став Сєвєродонецьк, де окупаційна влада не знайшла «гідних» претендентів, які спромоглися б керувати містом.

«Заколихався стілець «влади» і в Лисичанську, куди на підсилення приїхав заступник прем'єр-міністра республіки татарстан – його призначено заступником окупаційної адміністрації міста», - інформує Луганська ОВА.

Зазначається, що багато разів окупанти намагалися спростувати факти примусової мобілізації на Луганщині. Але самі повідомляють, що на фронті залишається багато викладачів вишів, 17 з яких мають вчені ступені кандидатів і докторів наук.

«А от на території рф мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом рф рішення щодо видачі паспортів за місцем проживання», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

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