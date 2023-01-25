Спортивная арена в Луганске переполнена ранеными россиянами - ОВА

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«Крупнейшая после уничтоженного оккупантами Ледового дворца крытая спортивная арена региона, расположенная в Луганске, переполнена ранеными россиянами – там пытаются спасти более 600 боевиков», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что на захваченных россией территориях Луганской области все меньше доверяют местным коллаборантам. Еще летом показательным примером стал Северодонецк, где оккупационные власти не нашли «достойных» претендентов, которые смогли бы управлять городом.

«Зашатался стул «власти» и в Лисичанске, куда на усиление приехал заместитель премьер-министра республики татарстан – и назначен заместителем оккупационной администрации города», - информирует Луганская ОВА.

Отмечается, что много раз оккупанты пытались опровергнуть факты принудительной мобилизации в Луганской области. Но сами сообщают, что на фронте остается много преподавателей вузов, 17 из которых имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

«А вот на территории рф мобилизуют мужчин, депортированных с временно оккупированных территорий. Это одна из причин принятого правительством рф решения о выдаче паспортов по месту жительства», - говорится в сообщении.

Дополнение

россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы.