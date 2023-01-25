Генштаб: рф вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі

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Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії “вагнер”.

Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених, пише Генштаб.

“Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти продовжують примусово вербувати українців з окупованих територій для боротьби проти власної країни.