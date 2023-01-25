Генштаб: рф вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы

Детали

В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании “вагнер”.

Большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных, пишет Генштаб.

“Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления”, — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты продолжают принудительно вербовать украинцев с оккупированных территорий для борьбы против собственной страны.