Генштаб: рф вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании “вагнер”.
Большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных, пишет Генштаб.
“Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления”, — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты продолжают принудительно вербовать украинцев с оккупированных территорий для борьбы против собственной страны.