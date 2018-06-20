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Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 9435 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Ми виходимо із Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості приєднатися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу”, — зазначила Хейлі.

Вона додала, що: “Наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної та упередженої організації, яка знущається з прав людини... Цей крок не є відходом США від наших зобов’язань щодо прав людини”.

Сполучені Штати довгий час погрожували виходом з організації, якщо її не буде реформовано. США звинувачують орган у тому, що він є антиізраїльським. Нещодавно активісти і дипломати заявили, що переговори зі Сполученими Штатами про реформування Ради не відповідають вимогам Вашингтона, та припустили, що адміністрація Трампа вийде з Ради.

Як повідомляв УНН, Трамп доручив Пентагону створити “космічні сили”.

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