Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Ми виходимо із Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості приєднатися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу”, — зазначила Хейлі.
Вона додала, що: “Наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної та упередженої організації, яка знущається з прав людини... Цей крок не є відходом США від наших зобов’язань щодо прав людини”.
Сполучені Штати довгий час погрожували виходом з організації, якщо її не буде реформовано. США звинувачують орган у тому, що він є антиізраїльським. Нещодавно активісти і дипломати заявили, що переговори зі Сполученими Штатами про реформування Ради не відповідають вимогам Вашингтона, та припустили, що адміністрація Трампа вийде з Ради.
Як повідомляв УНН, Трамп доручив Пентагону створити “космічні сили”.