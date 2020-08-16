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Сполучені Штати готують нові санкції проти Сирії - ЗМІ

Сполучені Штати готують нові санкції проти Сирії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Адміністрація США готує нові санкції проти Сирії. Вони можуть торкнутися компаній з деяких європейських країн, а також “прихильників і ділових партнерів” президента Башара Асада в Лівані і Об’єднаних Арабських Еміратах, повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, пише УНН.

За їхніми даними, таким чином США намагаються заблокувати фінансові джерела Дамаска за кордоном. Це, в свою чергу, призведе до ескалації міжнародного тиску на Башара Асада.

В кінці липня Мінфін США розширив обмежувальні заходи щодо Сирії. До чорного списку, зокрема, були включені син президента Сирії Башара Асада Хафез Асад і 1-а танкова дивізія сирійської армії.

Також санкції введені проти девелопера Вассіма аль-Каттана. У червні США ввели санкції проти Сирії в рамках “закону Цезаря”. Обмежувальні заходи були введені відносно 39 фізичних та юридичних осіб, включаючи самого пана Асада і його дружину Асму.

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