Соединенные Штаты готовят новые санкции против Сирии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Администрация США готовит новые санкции против Сирии. Они могут затронуть компании из некоторых европейских стран, а также “сторонников и деловых партнеров” президента Башара Асада в Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет УНН.
По их данным, таким образом США пытаются заблокировать финансовые источники Дамаска за рубежом. Это, в свою очередь, приведет к эскалации международного давления на Башара Асада.
В конце июля Минфин США расширил ограничительные меры в отношении Сирии. В черный список, в частности, были включены сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и 1-я танковая дивизия сирийской армии.
Также санкции введены против девелопера Вассима аль-Каттана. В июне США ввели санкции против Сирии в рамках “закона Цезаря”. Ограничительные меры были введены в отношении 39 физических и юридических лиц, включая самого господина Асада и его жену Асму.