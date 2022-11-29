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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Спочатку Тарпан, а тепер Богуслаєв: яке майно ховають у Монако родини "любителів росії"

Спочатку Тарпан, а тепер Богуслаєв: яке майно ховають у Монако родини "любителів росії"

Київ • УНН

 • 1320656 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Монако виявили низку компаній сина затриманого СБУ колишнього заступника голови наглядової ради “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва Олександра, на яких зареєстроване майно, загальна вартість якого складає близько 6 мільйонів євро, передає УНН з посиланням на розслідування журналістів програми “Схеми”.

Деталі

Всі компанії зареєстровані на Лазуровому узбережжі. За інформацією журналістів, Богуслаєв-молодший володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тисяч євро.

Окрім того, Олександру Богуслаєву належить компанія SCI BELLE EPOQUE, яка володіє апартаментами, вартість яких на момент купівлі складала понад мільйон євро.

Також журналісти знайшли в одному з елітних житлових комплексів ще 2 квартири Богуслаєва, зареєстровані на компанію SCI DES ANGES вартістю 800 тисяч євро.

Однією з компаній Богуслаєв володіє разом зі своїм бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком: фірмі SCI SLAVA належить маєток за понад півтора мільйона євро.

Як наголошують журналісти, згідно офіційних документів загальна вартість нерухомості у 2010-2011 роках (на момент купівлі) складала 4 мільйони 590 тисяч євро. Наразі ж, враховуючи здорожчання, вона коштує майже 6 мільйонів євро.

Додамо

Не вперше особи, що опинилися під пильним оком українських спецслужб, як виявляється, “ховають” свої статки у Монако "руками" найближчих родичів.

Так, екс-дружина розшукуваного в Україні колишнього одеського депутата Руслана Тарпана - Оксана Шишовська, наприклад, була власницею компанії “SCI PENTAGONE”.І з допомогою цієї фірми мала б придбати нерухомість на півдні Франції - “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”.

Загалом, було щонайменше дві компанії - “SCI HERITAGE” та “SCI PENTAGONE” - які створювалися, за версію слідства, спеціально для придбання земельних ділянок, будівель або прав на нерухоме майно на території Франції та Князівства Монако.

На рахунки ж ексдружини Тарпана в Монако для цієї мети переводилися кошти з дубайських фірм “VVF TECHNICAL SERVICES LLC” і “VVF COMMERCIAL BROKER LLС”, власником яких є сам Руслан Тарпан (вони входять до його українського холдингу компаній у “Інкор Груп”).

За даними українських ЗМІ, майно і нерухомість родини Тарпанів у Монако були арештовані в рамках справи про відмивання коштів нелегального походження.

«Їй (Шишовській) також було обрано запобіжний захід і внесена застава в розмірі 150 000 євро.
Майно в Монако Шишковської заарештовано, і в разі винесення обвинувального вироку буде конфісковано в дохід Князівства разом із заставою», - уточнювало КП в Україні. 

Нагадаємо

Олександр Богуслаєв – колишній заступник голови наглядової ради "Мотор Січ", був затриманий контррозвідкою та слідчими СБУ за підозрою у співпраці з росіянами. Зокрема, за даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання гуртових партій українських авіадвигунів до рф.

Руслан Тарпан, своєю чергою, оголошений у розшук Україною за підозрою у розкраданні держкоштів на проекті «Глибоководний випуск». Водночас він же, через зв’язки з росією та російськими бізнесменами, зокрема, - фігурант бази «Миротворець»

На сайті бази вказано, що Тарпан «підозрюється у зв’язках з фсб рф».

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