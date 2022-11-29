Сначала Тарпан, а теперь Богуслаев: какое имущество прячут в Монако семьи "любителей россии"

Детали

Все компании зарегистрированы на Лазурном побережье. По информации журналистов, Богуслаев-младший владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На эту фирму записана квартира и подвальное помещение в Ницце на английской набережной стоимостью 850 тысяч евро.

Кроме того, Александру Богуслаеву принадлежит компания SCI BELLE EPOQUE, владеющая апартаментами, стоимость которых на момент покупки составляла более миллиона евро.

Также журналисты обнаружили в одном из элитных жилых комплексов еще 2 квартиры Богуслаева, зарегистрированные на компанию SCI DES ANGES стоимостью 800 тысяч евро.

Одной из компаний Богуслаев владеет вместе со своим бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко: фирме SCI SLAVA принадлежит имение более чем за полтора миллиона евро.

Как отмечают журналисты, согласно официальным документам, общая стоимость недвижимости в 2010-2011 годах (на момент покупки) составляла 4 миллиона 590 тысяч евро. Пока же, учитывая подорожание, она стоит почти 6 миллионов евро.

Добавим

Не впервые лица, оказавшиеся под пристальным глазом украинских спецслужб, как оказывается, “прячут” свое состояние в Монако "руками" ближайших родственников.

Так, экс-супруга разыскиваемого в Украине бывшего одесского депутата Руслана Тарпана – Оксана Шишовская, например, была владелицей компании “SCI PENTAGONE”. И с помощью этой фирмы должна была приобрести недвижимость на юге Франции – “GRAND HOTEL DU CAP MARTIN”.

В общем, было по меньшей мере две компании - “SCI HERITAGE” и “SCI PENTAGONE” - которые создавались, по версии следствия, специально для приобретения земельных участков, зданий или прав на недвижимое имущество на территории Франции и Княжества Монако.

На счета же экс-жены Тарпана в Монако для этой цели переводились средства из дубайских фирм “VVF TECHNICAL SERVICES LLC” и “VVF COMMERCIAL BROKER LLС”, владельцем которых является сам Руслан Тарпан (они входят в его украинский холдинг компаний в “Инкор Груп”).

По данным украинских СМИ, имущество и недвижимость семьи Тарпанов в Монако были арестованы в рамках дела об отмывании средств нелегального происхождения.

«Ей (Шишовский) также была избрана мера пресечения и внесен залог в размере 150 000 евро.

Имущество в Монако Шишковской арестовано, и в случае вынесения обвинительного приговора будет конфисковано в доход Княжества вместе с залогом», - уточняло КП в Украине.

Напомним

Александр Богуслаев – бывший заместитель председателя наблюдательного совета "Мотор Сич", был задержан контрразведкой и следователями СБУ по подозрению в сотрудничестве с россиянами. В частности, по данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в рф.

Руслан Тарпан, в свою очередь, объявлен в розыск Украиной по подозрению в хищении госсредств на проекте «Глубоководный выпуск». В то же время он же, из-за связи с россией и российскими бизнесменами, в частности, - фигурант базы «Миротворец».

На сайте базы указано, что Тарпан «подозревается в связях из фсб рф».