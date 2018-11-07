Співробітники СБУ знайшли у лідера “Союзу лівих сил” Волги пристрій для таємних перемовин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Співробітники СБУ під час обшуків у лідера політичної партії “Союз лівих сил” Василя Волги знайшли та вилучили спеціальні пристрої для таємних перемовин. Про це у Facebook повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Обшуки у лідера ПП "Союзу лівих сил" Василя Волги пройшли не менш результативно. Зокрема наші співробітники вилучили у нього обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з країною-агресором.
У кількох інших фігурантів вилучено незареєстровану зброю та проросійську атрибутику”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у СБУ, учора співробітники Служби провели низку санкціонованих обшуків у “громадських діячів”, які за завданням спецслужб РФ сприяють дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні у межах кримінального провадження відкритого за статтями 109 і 111 Кримінального кодексу України. Крім Волги, співробітники СБУ провели обшук у помешканнях матері загиблої у ДТП екс-народного депутата від фракції Партії регіонів Ірини Бережної Олени Бережної.
Як стало відомо пізніше, у голови ГО "Сила добра" Бережної виявили злиток золота та лист до глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Нагадаємо, 24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив Василя Волгу до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Суд визнав екс-голову Держкомфінпослуг винним у спробі отримання 500 тис. доларів хабара.
Волга не визнав себе виним і заявляв, що його переслідування — це помста людей, компанії яких він перевіряв, очолюючи державну комісію.
У січні 2015 року Ленінський районний суд Полтави змінив Волзі термін ув’язнення в колонії на виправні роботи терміном на 1 рік 7 місяців 24 дні.