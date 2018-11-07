Співробітники СБУ знайшли у лідера “Союзу лівих сил” Волги пристрій для таємних перемовин

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Співробітники СБУ під час обшуків у лідера політичної партії “Союз лівих сил” Василя Волги знайшли та вилучили спеціальні пристрої для таємних перемовин. Про це у Facebook повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.