Сотрудники СБУ нашли у лидера "Союза левых сил" Волги устройство для тайных переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сотрудники СБУ во время обысков у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги нашли и изъяли специальные устройства для тайных переговоров. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Обыски у лидера ПП "Союз левых сил" Василия Волги прошли не менее результативно. В частности наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором.
У нескольких других фигурантов изъято незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, вчера сотрудники Службы провели ряд санкционированных обысков у "общественных деятелей", которые по заданию спецслужб РФ способствуют дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине в рамках уголовного производства открытого по статьям 109 и 111 Уголовного кодекса Украины. Кроме Волги, сотрудники СБУ провели обыск в помещениях матери погибшей в ДТП экс-народного депутата от фракции Партии регионов Ирины Бережной Елены Бережной.
Как стало известно позже, у председателя ОО "Сила добра" Бережной обнаружили слиток золота и письмо к главе МИД РФ Сергею Лаврову.
Напомним, 24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Василия Волгу к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Суд признал экс-главу Госфинуслуг виновным в попытке получения 500 тыс. долларов взятки.
Волга не признал себя виним и заявлял, что его преследование - это месть людей, компании которых он проверял, возглавляя государственную комиссию.
В январе 2015 года Ленинский районный суд Полтавы сменил Волге срок заключения в колонии на исправительные работы сроком на 1 год 7 месяцев 24 дня.