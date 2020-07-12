Співробітники Ford закликали керівництво не випускати авто для поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Співробітники американської компанії Ford звернулися до керівництва фірми із закликом перестати постачати автомобілі для поліцейських. Про це пише німецьке видання Bild, передає УНН.
“Протягом нашої історії автомобілі, що розробляються і створюються співробітниками Ford, використовуються в якості доповнюючого елементу до жорстокості поліції”, — наводить німецьке видання Bild уривок з листа в неділю, 12 липня. Автори звернення очікують конкретних дій від керівництва до 15 липня.
“Нам давно слід було переосмислити нашу роль і вести себе інакше в питаннях расизму”, — йдеться в документі. Укладачі листа стверджують, що перший автомобіль Ford для правоохоронців був представлений в 1950 році.
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В останні тижні багато компаній виступили із засудженням расистської поведінки в світлі акцій протесту, що почалися в США після резонансної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських в Міннеаполісі. Демонстрації в Сполучених Штатах переростали в безлади і зіткнення з поліцією. Пізніше протести проти расизму пройшли в багатьох інших країнах.
Президент США Дональд Трамп в червні підписав указ про реформу поліції. Документ забороняє правоохоронцям застосовувати задушливий прийом при затриманні, а також передбачає створення бази даних з відомостями про поліцейських і допущених ними порушень.