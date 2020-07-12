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Співробітники Ford закликали керівництво не випускати авто для поліції

Співробітники Ford закликали керівництво не випускати авто для поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Співробітники американської компанії Ford звернулися до керівництва фірми із закликом перестати постачати автомобілі для поліцейських. Про це пише німецьке видання Bild, передає УНН.

“Протягом нашої історії автомобілі, що розробляються і створюються співробітниками Ford, використовуються в якості доповнюючого елементу до жорстокості поліції”, — наводить німецьке видання Bild уривок з листа в неділю, 12 липня. Автори звернення очікують конкретних дій від керівництва до 15 липня.

“Нам давно слід було переосмислити нашу роль і вести себе інакше в питаннях расизму”, — йдеться в документі. Укладачі листа стверджують, що перший автомобіль Ford для правоохоронців був представлений в 1950 році.

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В останні тижні багато компаній виступили із засудженням расистської поведінки в світлі акцій протесту, що почалися в США після резонансної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських в Міннеаполісі. Демонстрації в Сполучених Штатах переростали в безлади і зіткнення з поліцією. Пізніше протести проти расизму пройшли в багатьох інших країнах.

Президент США Дональд Трамп в червні підписав указ про реформу поліції. Документ забороняє правоохоронцям застосовувати задушливий прийом при затриманні, а також передбачає створення бази даних з відомостями про поліцейських і допущених ними порушень.

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