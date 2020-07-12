Сотрудники Ford призвали руководство не выпускать авто для полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Сотрудники американской компании Ford обратились к руководству компании с призывом перестать поставлять автомобили для полицейских. Об этом пишет немецкое издание Bild, передает УНН.
“В течение нашей истории автомобили, разрабатываются и создаются сотрудниками Ford, используются в качестве дополняющего элемента к жестокости полиции”, — приводит немецкое издание Bild отрывок из письма в воскресенье, 12 июля. Авторы обращения ожидают конкретных действий от руководства до 15 июля.
“Нам давно следовало переосмыслить нашу роль и вести себя иначе в вопросах расизма”, — говорится в документе. Составители письма утверждают, что первый автомобиль Ford для правоохранителей был представлен в 1950 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В армии США раскритиковали наличие символики, связанной с конфедератами и временами гражданской войны
В последние недели многие компании выступили с осуждением расистского поведения в свете акций протеста, начавшихся в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе. Демонстрации в Соединенных Штатах перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позже протесты против расизма прошли во многих других странах.
Президент США Дональд Трамп в июне подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает правоохранительным органам применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушений.