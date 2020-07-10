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У армії США розкритикували наявність символіки, пов'язаної з конфедератами та часами громадянської війни

У армії США розкритикували наявність символіки, пов'язаної з конфедератами та часами громадянської війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Голова Комітету начальників штабів (КНШ) Збройних сил (ЗС) США генерал Марк Міллі в четвер з критикою відгукнувся про наявність пов’язаної з конфедератами символіки в американських ЗС. Міллі також заявив про необхідність приділити “пильну увагу” питанню перейменування військових баз, названих в честь конфедератів, передає УНН з посиланням на видання The Washington Post.

“Це був акт повстання... Це був акт зради проти союзу, прапора, проти конституції США, ці офіцери (конфедерати) відвернулися від своєї клятви”, — заявив Міллі на слуханнях в комітеті у справах ЗС Палати представників Конгресу США. Слова генерала наводить газета The Washington Post.

Генерал зазначив, що приблизно 20% військовослужбовців американської армії — темношкірі. “Для цих молодих солдатів, які йдуть на базу..., названу на честь генерала-конфедерата, це може нагадати їм, що цей генерал боровся за інститут рабства, який міг поневолити одного з їхніх предків”, — сказав Міллі.

На думку глави КНШ, в минулому рішення називати військові об’єкти в честь конфедератів приймалися з політичних міркувань, і рішення про їх перейменування зараз також буде політичним кроком.

Суперечки про доцільність наявності символіки конфедератів розгорілися в США з новою силою в світі смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Незабаром Флойд помер в лікарні. Через добу всіх чотирьох правоохоронців, які брали участь в затриманні, звільнили, в наступні дні їм були пред’явлені звинувачення. Після смерті Флойда в ряді штатів почалися акції протесту проти утиску прав темношкірих, мали місце зіткнення з поліцією, численні випадки мародерства і вандалізму.

8 червня міністр Армії (сухопутних військ) США Райан Маккарті висловив готовність до проведення консультацій з демократами і республіканцями щодо можливого перейменування військових баз, що носять прізвища конфедератів. За відомостями телеканалу CNN, йшлося приблизно про десять баз і різних об’єктів. 10 червня президент країни Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не буде навіть розглядати це питання. Пізніше американський лідер пообіцяв накласти вето на проект військового бюджету на 2021 фінансовий рік (починається 1 жовтня), якщо в ньому буде поправка про перейменування військових баз.

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