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Конгрес Сполучених Штатів опублікував проект нового військового бюджету: він може сягнути 695 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США оприлюднив у вівторок проект військового бюджету на 2021 фінансовий рік у розмірі 694,6 млрд доларів. Це на 1,3 млрд доларів більше, ніж в поточному фінансовому році, і на 3,7 млрд доларів, ніж подавала запит адміністрація США, передає УНН.

Законопроект передбачає асигнування порядку 162,3 млрд на особовий склад Збройних сил США і збільшення на 3% розмірів грошового забезпечення. Він передбачає, що на дійсній військовій службі в США в наступному році будуть перебувати 1 351 500 осіб (на 12 тис. більше, ніж у нинішньому). Резерв встановлюється на рівні 802 тис. військовослужбовців (на 1,2 тис. більше, ніж у поточному році).

На закупівлю зброї і військової техніки в 2021 році конгресмени пропонують виділити з казни 140,1 млрд доларів. Ці кошти розписані на придбання, зокрема, 91 винищувача-бомбардувальника п’ятого покоління F-35 (на 12 більше, ніж запрошувала виконавча гілка влади США), дев’яти кораблів ВМС, включаючи перший атомний підводний ракетоносець нового класу Columbia — його тільки плануют розпочати будувати у наступного році, дві ударні субмарини, два ракетних есмінця.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки Пентагону в наступному році в нижній палаті Конгресу хочуть профінансувати в обсязі 104,6 млрд доларів, знищення хімічних боєприпасів — в розмірі 889,5 млн.

Законопроекту ще належить пройти складний процес утвердження і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу. Тільки потім він надійде на підпис президенту США республіканцеві Дональду Трампу. Тим часом, складності зі схваленням військового бюджету можуть виникнути і на заключному етапі. Пояснюється це тим, що багато членів Конгресу, перш за все демократи, хочуть включити в проект оборонного бюджету положення про перейменування декількох військових баз, названих в честь генералів Конфедерації штатів рабовласницького Півдня періоду Громадянської війни у США (1861-1865 років). Трамп в кінці червня попередив, що скористається правом вето, якщо в проект дійсно буде включена поправка, яка потребує перейменувати ці бази.

Також відзначимо, що проект військового бюджету передбачає виділення 275 млн доларів на військову допомогу Україні.

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