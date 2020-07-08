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19 березня, 18:42 • 100214 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139329 перегляди

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19 березня, 14:10 • 117200 перегляди

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19 березня, 10:24 • 131515 перегляди

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Конгрес США у 2021 фінансовому році планує виділити Україні 275 млн доларів на військову допомогу

Конгрес США у 2021 фінансовому році планує виділити Україні 275 млн доларів на військову допомогу

Київ • УНН

 • 16720 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує в 2021 фінансовому році (починається в країні з 1 жовтня) виділити на військову допомогу Україні 275 млн доларів. Про це йдеться в опублікованому комітетом у вівторок проекті військового бюджету, зазначає УНН.

“275 млн доларів для Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні — на 25 млн доларів більше, ніж вимагалось”, — йдеться в прес-релізі до документу.

Законопроекту ще належить пройти складний процес затвердження і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу. Тільки потім він надійде на підпис главі держави.

В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі 250 млн доларів “на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України”. При цьому Україна характеризується як “ключовий партнер” США “на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією”.

Відзначимо, раніше США надали Україні більше 17 млн доларів для боротьби з пандемією COVID-19.

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