Конгрес США у 2021 фінансовому році планує виділити Україні 275 млн доларів на військову допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США пропонує в 2021 фінансовому році (починається в країні з 1 жовтня) виділити на військову допомогу Україні 275 млн доларів. Про це йдеться в опублікованому комітетом у вівторок проекті військового бюджету, зазначає УНН.
“275 млн доларів для Ініціативи зі сприяння безпеці в Україні — на 25 млн доларів більше, ніж вимагалось”, — йдеться в прес-релізі до документу.
Законопроекту ще належить пройти складний процес затвердження і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу. Тільки потім він надійде на підпис главі держави.
В середині червня Пентагон заявив, що Сполучені Штати мають намір надати Україні в 2020 фінансовому році військову допомогу в розмірі 250 млн доларів “на додаткову підготовку, закупівлю спорядження і навчання з метою зміцнення потенціалу України”. При цьому Україна характеризується як “ключовий партнер” США “на передньому краї стратегічної конкуренції з Росією”.
Відзначимо, раніше США надали Україні більше 17 млн доларів для боротьби з пандемією COVID-19.