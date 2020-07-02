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У Держдепі відзвітували: США надали Україні понад 17 млн доларів для боротьби з пандемією COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Сполучені Штати Америки відзвітували про надання фінансової допомоги для України в рамках боротьби з поширенням пандемії коронавірусної інфекції. Зокрема, низка коштів була направлена на пом’якшення наслідків карантинних обмежень під час епідемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державного департаменту США.

“Задля задоволення насущних потреб департаменти уряду та агентства США координують зусилля по встановленню пріоритетів закордонної допомоги з метою максимізації її потенційного впливу”, — йдеться у повідомленні.

Так, Сполучені Штати повідомили про надання Україні допомоги через Держдепартамент та USAID майже на 17,3 млн. дол. допомоги загалом, що, у свою чергу, включає 13,1 млн. дол. на систему охорони здоров’я та гуманітарну допомогу МАР (Міжнародній асоціації розвитку — ред). У США виділяють ці кошти із надією, що це “поліпшить здатність місцевих закладів охорони здоров’я надавати допомогу хворим і боротися з подальшим поширенням COVID-19, одночасно підвищуючи обізнаність громадськості про зниження ризиків зараження”.

Зазначається, що ці кошти, на думку уряду США, мають пом’якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів до існування і державних послуг для вразливих груп населення, включаючи населення, що постраждало від збройного конфлікту на сході України.

Окремо додається, що кошти також включають майже 4,2 млн. дол. США у вигляді гуманітарної допомоги для підтримки в рамках поширення пандемії вразливих соціальних груп, як то біженці або постраждале від конфліктів населення.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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