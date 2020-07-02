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В Госдепе отчитались: США предоставили Украине более 17 млн долларов для борьбы с пандемией COVID-19

В Госдепе отчитались: США предоставили Украине более 17 млн долларов для борьбы с пандемией COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13181 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки отчитались о предоставлении финансовой помощи для Украины в рамках борьбы с распространением пандемии коронавирусной инфекции. В частности, ряд средств была направлена на смягчение последствий карантина во время эпидемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

“Для удовлетворения насущных потребностей департаменты правительства и агентства США координируют усилия по установлению приоритетов зарубежной помощи с целью максимизации ее потенциального влияния”, — говорится в сообщении.

Так, Соединенные Штаты сообщили о предоставлении Украине помощи через Госдепартамент и USAID почти на 17,3 млн. долл. помощи в целом, что, в свою очередь, включает 13,1 млн. долл. на систему здравоохранения и гуманитарную помощь МАР (Международной ассоциации развития — ред). В США выделяют эти средства с надеждой, что это “улучшит способность местных учреждений здравоохранения оказывать помощь больным и бороться с дальнейшим распространением COVID-19, одновременно повышая осведомленность общественности о снижении рисков заражения”.

Отмечается, что эти средства, по мнению правительства США, должны смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и государственных услуг для уязвимых групп населения, включая населения, пострадавшего от вооруженного конфликта на востоке Украины.

Отдельно добавляется, что средства также включают почти 4,2 млн. долл. США в виде гуманитарной помощи для поддержки в рамках распространения пандемии уязвимых социальных групп, как беженцы или пострадавшее от конфликтов населения.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 1.85 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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