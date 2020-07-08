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Конгресс США в 2021 финансовом году планирует выделить Украине 275 млн долларов на военную помощь

Конгресс США в 2021 финансовом году планирует выделить Украине 275 млн долларов на военную помощь

Киев  •  УНН

 • 16710 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагает в 2021 финансовом году (начинается в стране с 1 октября) выделить на военную помощь Украине 275 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном комитетом во вторник проекте военного бюджета, отмечает УНН.

“275 млн долларов для Инициативы по содействию безопасности на Украине — на 25 млн долларов больше, чем запрашивалось”, — говорится в пресс-релизе к документу.

Законопроекту еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. Только затем он поступит на подпись главе государства.

В середине июня Пентагон заявил, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере 250 млн долларов “на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины”. При этом Украина характеризуется как “ключевой партнер” США “на переднем крае стратегической конкуренции с Россией”.

Отметим, ранее США предоставили Украине более 17 млн долларов для борьбы с пандемией COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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