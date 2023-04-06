Співпрацювати з окупантами погодились 700 мешканців Мелітопольського району – Федоров

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“Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри”, — сказав він.

Щодо того, чи багато колаборантів серед представників влади, то Федоров зазначив, що серед тих, хто працював у структурі міської ради на бік ворога перейшло не більше 10 осіб.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі вночі 6 квітня прогриміли потужні вибухи.