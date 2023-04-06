Сотрудничать с оккупантами согласились 700 жителей Мелитопольского района - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что на сотрудничество с врагом согласилось 700 человек. Речь идет о Мелитополе и Мелитопольском районе, пишет УНН.
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“Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 людей. Это те люди, кто начал захватывать школы и обучать детей, и те, кто пошли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения”, — сказал он.
Что касается того, много ли коллаборантов среди представителей власти, то Федоров отметил, что среди тех, кто работал в структуре городского совета на сторону врага перешло не более 10 человек.
Напомним
Во временно захваченном оккупантами Мелитополе ночью 6 апреля прогремели мощные взрывы.