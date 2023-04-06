Сотрудничать с оккупантами согласились 700 жителей Мелитопольского района - Федоров

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“Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 людей. Это те люди, кто начал захватывать школы и обучать детей, и те, кто пошли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения”, — сказал он.

Что касается того, много ли коллаборантов среди представителей власти, то Федоров отметил, что среди тех, кто работал в структуре городского совета на сторону врага перешло не более 10 человек.

Напомним

Во временно захваченном оккупантами Мелитополе ночью 6 апреля прогремели мощные взрывы.