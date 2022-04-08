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Спікер парламенту Грузії відхилив запрошення України відвідати Бучу через розбіжності з Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі отримав запрошення від глави українського парламенту Руслана Стефанчука відвідати місто Буча, де звірства, вчинені рашистами щодо мирного населнеия - показали сутність росії. Однак Папуашвілі відхилив запрошення через "розбіжності" з Києвом. Про це він написав у себе на Facebook, передає УНН.

Спікер парламенту Грузії відхилив запрошення України відвідати Бучу через розбіжності з Києвом

Цитата

“Я хотів би, щоб окремі представники українського уряду розуміли, яку сильну підтримку грузинський народ і його уряд надають Україні та українському народу. Ця підтримка та партнерство наших країн не заслуговують на спроби високопосадовців української влади відокремити грузинський народ від його уряду, вимог про відкриття в Грузії другого фронту, безпідставних дипломатичних демаршів, безпідставних звинувачень у контрабанді чи звинувачень у нагріванні рук на нещастях українців", - написав спікер.

Деталі

Папуашвілі прикріпив листа, який він написав Голові Верховної Ради України 12 березня. За його словами, відповіді на цей лист він не отримав.

“Ми багато разів говорили і ще раз повторю, підтримка України і українського народу - це наш людський і історичний обов'язок, і ми виконаємо цей обов'язок, які б несправедливі і безпідставні звинувачення ми не почули у відповідь. Ми вчинимо так, як того заслуговує братство грузинського і українського народів", - додав він.

Нагадаємо

1 квітня Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що країна приєднується до всіх введених санкцій проти рф.

Наприкінці лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що влада країни не підтримає економічні та фінансові санкції, які вводять щодо Рросії на тлі її вторгнення в Україну.

За його словами, санкції нібито "нашкодять" національним інтересам Грузії.

На тлі позиції Тбілісі, Україна відкликала з Грузії свого посла.

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