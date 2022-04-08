Спикер парламента Грузии отклонил приглашение Украины посетить Бучу из-за разногласий с Киевом

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“Я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства понимали, какую сильную поддержку грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных лиц украинских властей отделить грузинский народ от его правительства, требований об открытии в Грузии второго фронта, безосновательных дипломатических демаршей, беспочвенных обвинений в контрабанде или обвинений в нагревании рук на несчастьях украинцев”, – написал спикер.

Детали

Папуашвили прикрепил письмо, которое он написал Главе Верховной Рады Украины 12 марта. По его словам, ответа на это письмо он не получил.

“Мы много раз говорили и еще раз повторю, поддержка Украины и украинского народа – это наш человеческий и исторический долг, и мы выполним этот долг, какие бы несправедливые и беспочвенные обвинения мы ни услышали в ответ. Мы поступим так, как того заслуживает братство грузинского и украинского народов”, – добавил он.

Напомним

1 апреля Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против рф.

В конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции, которые вводят в отношении россии на фоне ее вторжения в Украину.

По его словам, санкции якобы "навредят национальным интересам Грузии.

На фоне позиции Тбилиси, Украина отозвала из Грузии своего посла.