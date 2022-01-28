Spiegel: Берлін висилає російського дипломата за шпигунство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Федеральний уряд вислав російського дипломата з країни. За інформацією Der Spiegel, співробітник консульства в Мюнхені був оголошений "персоною non grata", пише УНН.
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За інформацією джерел видання, знайомих з процесом, чоловік нібито був акредитований як дипломат, а насправді був "штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки".
Дипломат, як повідомляється, був викритий в рамках розслідування Федеральної прокуратури щодо росіянина Ільнура Н. Слідчі звинувачують його в шпигунстві на користь Росії.
Стверджується, що в якості наукового співробітника кафедри зазначений громадянин передав інформацію в СЗР РФ, яких цікавила, серед іншого, технологія європейської ракети-носія "Аріан".
Ільнур Н. був заарештований влітку 2021 року, і на цьому тижні йому були пред'явлені звинувачення у Вищому земельному суді Мюнхена. Росіянин сказав слідчим, що не знав, що має справу з російською розвідкою. Однак, як повідомляється німецька прокуратура не могла притягнути до відповідальності російського куратора Ільнура Н. через його дипломатичний статус.
Незабаром після арешту росіянина йому довелося покинути Німеччину.
Додамо
Минулого місяця Німеччина оголосила, що висилає двох російських дипломатів. Це сталося того ж дня, коли Вищий земельний суд Берліна визнав росіянина Вадима "Соколова"-Красікова винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Підсудний був засуджений до довічного позбавлення волі.