Спеціалізовані служби Хмельниччини переведено у посилений режим
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Протокольне рішення сьогодні прийнято на розширеному засіданні ТЕПіНС задля протидії загрозам у зв’язку з погіршенням погодних умов на Хмельниччині. Про це розповів кореспонденту УНН начальник управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Данилюк.
“Вже завтра, 12 листопада, на території області очікується посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с. Погодні умови стабілізуються вдень 14 листопада. У зв’язку із такими погодними умовами прийнято рішення про те, що весь керівний склад області переходить на посилений режим чергування. У суботу, за прогнозами синоптиків, очікуються сильні дощі, місцями зливи. Вже ввечері дощ замінить сніг. Отож, за ніч, ймовірне випадання снігу до 50 см”, — зазначив Є.Данилюк.
У посиленому режимі чергуватимуть цими вихідними і рятувальники. Як зазначив кореспонденту УНН прес-офіцер УДСНСУ у Хмельницькій області Андрій Козак, вся техніка готова до будь-яких надзвичайних ситуацій. Працівники ДСНС області протягом години готові розгорнути намети і пункти обігріву, якщо буде негайна необхідність. Таких пунктів обігріву є 20. У кожному районі ми готові надати допомогу громадянам.
Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, 13 листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. По всій території Україні фіксуватиметься посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с. Погодні умови стабілізуються вдень 14 листопада.