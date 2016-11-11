Специализированные службы Хмельницкой области переведены в усиленный режим

"Уже завтра, 12 ноября, на территории области ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м / с, на юге и западе местами 25 м / с. Погодные условия стабилизируются днем ​​14 ноября. В связи с такими погодными условиями принято решение о том, что весь руководящий состав области переходит на усиленный режим дежурства. В субботу, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные дожди, местами ливни. Уже вечером дождь заменит снег. Так, за ночь, вероятно выпадение снега до 50 см ", - отметил Е.Данилюк.

В усиленном режиме будут дежурить в эти выходные и спасатели. Как отметил корреспонденту УНН пресс-офицер УГосЧСУ в Хмельницкой области Андрей Козак, вся техника готова к любым чрезвычайным ситуациям. Работники ГосЧС области в течение часа готовы развернуть палатки и пункты обогрева, если будет немедленная необходимость. Таких пунктов обогрева есть 20. В каждом районе мы готовы оказать помощь гражданам.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, 13 ноября в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. По всей территории Украины будет фиксироваться усиление скорости ветра до 15-20 м / с, на юге и западе местами 25 м / с. Погодные условия стабилизируются днем ​​14 ноября.