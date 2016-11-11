Спекулювати на темі АТО та займатися псевдоблагодійністю сьогодні є злочином – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Інформацію про керівників компаній, які займаються псевдоблагодійністю, а тим паче спекулюють на темі АТО, треба надавати максимальному розголосу. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член антикорупційного Комітету ВРУ Олег Барна, коментуючи дані про те, що іноземна компанія “Євро Фарма Інтернешнл” опублікувала на своєму офіційному сайті неправдиву інформації про начебто лікування бійців АТО.
"Я прошу і звертаюся до вас, як до ЗМІ, висвітлювати такі факти. І керівників цих липових шахрайських організацій треба просто ставити на місце. І ставити до відома усіх про їх шахрайську діяльність. У мене жорстка позиція щодо цього, повірте, в такий час спекулювати на потребах учасників АТО - це не те що злочин, це є аморально!", - наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на офіційному сайті ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” сказано, що компанія “в тісній співпраці з Міністерством оборони взяла на себе зобов’язання лікувати солдат АТО, використовуючи свої інноваційні продукти”.
Однак, у Міноборони таку інформацію спростували, зазначивши, що жодної співпраці Військово-медичний департамент Міністерства оборони України з ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” не має.