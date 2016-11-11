Спекулировать на теме АТО и заниматься псевдоблаготворительностью сегодня является преступлением - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Информации о руководителях компаний, которые занимаются псевдоблаготворительностью, а тем более спекулируют на теме АТО, надо предоставлять максимальную огласку. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член антикоррупционного Комитета ВРУ Олег Барна, комментируя данные о том, что иностранная компания "Евро Фарма Интернешнл" опубликовала на своем официальном сайте ложную информации о якобы лечении бойцов АТО.
"Я прошу и обращаюсь к вам, как к СМИ, освещать такие факты. И руководителей этих липовых мошеннических организаций надо просто ставить на место. И ставить в известность всех о их мошеннической деятельности. У меня жесткая позиция по этому, поверьте, в такое время спекулировать на потребностях участников АТО - это не только преступление, это аморально!", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".
Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" не имеет.