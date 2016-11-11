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15 марта, 19:03 • 111646 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156383 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131467 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124446 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109303 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103770 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Спекулировать на теме АТО и заниматься псевдоблаготворительностью сегодня является преступлением - нардеп

Спекулировать на теме АТО и заниматься псевдоблаготворительностью сегодня является преступлением - нардеп

Киев • УНН

 • 7892 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Информации о руководителях компаний, которые занимаются псевдоблаготворительностью, а тем более спекулируют на теме АТО, надо предоставлять максимальную огласку. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член антикоррупционного Комитета ВРУ Олег Барна, комментируя данные о том, что иностранная компания "Евро Фарма Интернешнл" опубликовала на своем официальном сайте ложную информации о якобы лечении бойцов АТО.

"Я прошу и обращаюсь к вам, как к СМИ, освещать такие факты. И руководителей этих липовых мошеннических организаций надо просто ставить на место. И ставить в известность всех о их мошеннической деятельности. У меня жесткая позиция по этому, поверьте, в такое время спекулировать на потребностях участников АТО - это не только преступление, это аморально!", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".

Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" не имеет.

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