Спекулировать на теме АТО и заниматься псевдоблаготворительностью сегодня является преступлением - нардеп

"Я прошу и обращаюсь к вам, как к СМИ, освещать такие факты. И руководителей этих липовых мошеннических организаций надо просто ставить на место. И ставить в известность всех о их мошеннической деятельности. У меня жесткая позиция по этому, поверьте, в такое время спекулировать на потребностях участников АТО - это не только преступление, это аморально!", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, на официальном сайте ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" сказано, что компания "в тесном сотрудничестве с Министерством обороны обязалась лечить солдат АТО, используя свои инновационные продукты".

Однако, в Минобороны эту информацию опровергли, отметив, что никакого сотрудничества Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины с ООО "ЕВРО ФАРМА ИНТЕРНЕШНЛ" не имеет.