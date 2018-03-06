SpaceX запустила Falcon 9 з іспанським супутником на орбіту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Компанія SpaceX у вівторок успішно здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з іспанським супутником зв'язку Hispasat 30W-6, передає УНН з посиланням на трансляцію SpaceX запуску з бази ВПС США на мисі Канаверал (штат Флорида).
Старт ракети повинен був відбутися ще в неділю, проте SpaceX була змушена його відкласти через необхідність "провести додаткові тести системи герметизації головного обтічника".
Hispasat - найбільший геостаціонарній супутник, який коли-небудь запускала SpaceX, супутник важить близько 6 т.
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Апарат призначений для передачі телекомунікаційного сигналу країнам Європи, Північної Африки, а також Північної і Південної Америки.
Супутник, вироблений американською компанією SSL на замовлення іспанського оператора Hispasat, повинен замінити застарілий апарат Hispasat 1D, який був запущений в 2002 році.