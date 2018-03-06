SpaceX запустила Falcon 9 с испанским спутником на орбиту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Компания SpaceX во вторник успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6, передает УНН со ссылкой на трансляцию SpaceX запуска с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).
Старт ракеты должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX была вынуждена его отложить из-за необходимости “провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя”.
Hispasat — крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX, спутник весит около 6 т.
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Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки.
Спутник, произведенный американской компанией SSL по заказу испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.