SpaceX отримала дозвіл на будівництво п'ятого ракетного майданчика в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У понеділок космічні сили США повідомили, що компанія Ілона Маска SpaceX отримала дозвіл на оренду другого пускового комплексу на військовій базі в Каліфорнії, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з договором оренди, SpaceX запускатиме свої ракети Falcon з Космічного стартового комплексу на військовій базі Космічних сил Ванденберг, який знаходиться на північ від Лос-Анджелеса.
У заяві Космічних сил, опублікованій у понеділок ввечері, йдеться, що лист на підтримку цього рішення підписав командир Space Launch Delta 30 полковник Роб Лонг. Проте у заяві не згадується можлива тривалість оренди.
Новий пусковий майданчик надасть SpaceX більше можливостей для виконання запусків комерційних, урядових і внутрішніх супутників.
Доповнення
База Ванденберг дозволяє здійснювати запуски по південній траєкторії над Тихим океаном, яка часто використовується для запуску метеорологічних, військових або шпигунських супутників (вони зазвичай працюють на полярних навколоземних орбітах).
SpaceX дозволили орендувати космічний пусковий комплекс під час підготовки багатьох компаній до участі в програмі Пентагону "Космічні запуски в інтересах національної безпеки". Очікують, що старт програми розпочнеться наступного року.
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