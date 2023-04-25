SpaceX получила разрешение на строительство пятой ракетной площадки в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В понедельник космические силы США сообщили, что компания Илона Маска SpaceX получила разрешение на аренду второго пускового комплекса на военной базе в Калифорнии, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно договору аренды, SpaceX будет запускать свои ракеты Falcon с Космического стартового комплекса на военной базе Космических сил Ванденберг, который находится к северу от Лос-Анджелеса.
В заявлении Космических сил, опубликованном в понедельник вечером, говорится, что письмо в поддержку этого решения подписал командир Space Launch Delta 30 полковник Роб Лонг. Однако в заявлении не упоминается возможная продолжительность аренды.
Новая пусковая площадка предоставит SpaceX больше возможностей для выполнения запусков коммерческих, правительственных и внутренних спутников.
Дополнение
База Ванденберг позволяет осуществлять запуски по южной траектории над Тихим океаном, которая часто используется для запуска метеорологических, военных или шпионских спутников (они обычно работают на полярных околоземных орбитах).
SpaceX разрешили арендовать космический пусковой комплекс во время подготовки многих компаний к участию в программе Пентагона "Космические запуски в интересах национальной безопасности". Ожидается, что старт программы начнется в следующем году.
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