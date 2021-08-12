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Соціолог розповів, з якими викликами зіткнулася сучасна молодь і які виклики типові для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. В умовах пандемії коронавірусу сучасна молодь зіткнулася з відсутністю живої комунікації, яка може привести до примітивізації способу життя, і подальших проблем вибудовування взаємин з людьми. Про це журналісту УНН розповів соціолог Андрій Єрмолаєв.

Деталі

Експерт виділяє дві основні проблеми, які існують серед молодого покоління. Викликана пандемією коронавірусу відсутність живої комунікації і перехід на віртуальну "онлайн" реальність завдає серйозного удару по дефіциту соціального досвіду.

Другою проблемою фахівець називає нестійкість в кар'єрному зростанні через "тривале дитинство".

Цитата:

"Зараз дитинство затягується. Це пояснюється необхідністю отримання потрібної освіти, професії, соціальної адаптації, тому у нас і діти в шлюбах з'являються набагато пізніше в порівнянні з тим, що було 20-30 років тому, частіше народжуються після 30 років", - відзначає експерт.

Єрмолаєв додає, що проблема невлаштованості молоді в Україні є особливою для нашої країни. Вона пов'язана з тим, що в Україні люди часто не знають, що робити з отриманою освітою.

"У нас молодь має диплом - свідоцтво про те, що її якось можна застосовувати, але дівати її нікуди. Треба або пристосовувати - і тоді люди з одними дипломами з'являються в інших професіях. Або направляти там, де вона затребувана. А по факту, вона затребувана на інших ринках, і частіше за все з низькокваліфікованою працею.

Виходить, що ми виробляємо кваліфіковану робочу силу, досить непогано підготовлену, а утилізуємо її, як якийсь експорт найманої робочої сили часто низькокваліфікованої. Звідси всі інші виникають гуманітарно-соціальні проблеми, з якими ми стикаємося ", - зазначає Єрмолаєв.

Не менш складним викликом експерт називає заміну живого спілкування на віртуальну комунікацію, що загострила пандемія коронавируса.

"Пандемія завдає для молоді дуже серйозний удар по дефіциту їх соціального досвіду, про який не прочитаєш в книгах, тому що це взаємодія. У нас величезна кількість молодих людей в Україні, які не здатні будувати відносини, і створювати колективи, не здатні виступати організаторами громадських зв'язків", - зазначає соціолог.

Пандемія коронавірусу істотно вплинула на комунікацію і соціальне спілкування. Люди втрачають можливість тих безпосередніх живих відносин, які були характерні для минулого часу. А враховуючи, що покоління, які живуть в інформаційну епоху, підсаджені на так зване "онлайн" спілкування, то пандемія каталізувала роз'єднаність. Все частіше в якості норми спостерігаються ізольованість, віддаленість, і індивідуалізація.

Відстань і відсутність живого спілкування призводить до схематизації життя, примітивізації рішень, стверджує фахівець. Людям здається, що так само, як вони вчиняють у віртуальному просторі, точно також можна вчинити і реальному житті.

"Це дуже сильно позначається в політичній сфері. Поява такого покоління в політиці призводить до все більш жорстких, цинічних і прямолінійних рішень", - резюмував експерт.

Нагадаємо

Сьогодні, 12 серпня, в світі відзначають Міжнародний день молоді.

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