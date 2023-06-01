Соціальний проект "Наші діти" потребує підтримки та шукає благодійників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Соціальний проект "Наші діти", який опікується дітьми, що втратили обох або одного з батьків, через російську агресію, потребує підтримки, пише УНН з посиланням на повідомлення проекту.
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Проект сьогодні підтримує 92 дитини з усієї України. Деякі з цих дітей залишилися повними сиротами, інші втратили одного з батьків через воєнні дії.
Проект "Наші діти" надає не лише фінансову, а й менторську, соціальну, психологічну юридичну підтримку, проект покращує умови житла для дітей та допомагає в освітньому розвитку.
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"За підтримки Антона Геращенка були об'єднані головні організатори проекту, відомий меценат та бізнесмен Михайло Шелемба, громадський діяч та засновник "Місто добра" Марта Левченко та Ювенальна поліція України. Бізнес, що забезпечує щомісячну стипендію 10 тисяч гривень кожній осиротілій дитині: DATAGROUP Volia щомісячно виплачує 560 000 гривень, RETN щомісяця перераховує 350 000 гривень", - зазначено у повідомленні.
Якщо маєте бажання долучитись і підтримати соціальний проект "Наші діти" - переходьте за посиланням - https://kidsukr.com/
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