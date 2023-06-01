Соціальний проект "Наші діти" потребує підтримки та шукає благодійників

ukru
29 березня, 17:57 • 274196 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 368530 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304505 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339417 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304193 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221619 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206167 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165207 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537154 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175540 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 35122 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 36504 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 26969 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 19982 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 13870 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394363 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537154 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570337 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567320 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205740 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 368530 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175676 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166531 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137407 перегляди
Актуальне
Соціальний проект "Наші діти" потребує підтримки та шукає благодійників

Соціальний проект "Наші діти" потребує підтримки та шукає благодійників

Київ • УНН

 • 315913 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Соціальний проект "Наші діти", який опікується дітьми, що втратили обох або одного з батьків, через російську агресію, потребує підтримки, пише УНН з посиланням на повідомлення проекту.

Деталі

Проект сьогодні підтримує 92 дитини з усієї України. Деякі з цих дітей залишилися повними сиротами, інші втратили одного з батьків через воєнні дії.

Проект "Наші діти" надає не лише фінансову, а й менторську, соціальну, психологічну юридичну підтримку, проект покращує умови житла для дітей та допомагає в освітньому розвитку.

Цитата

"За підтримки Антона Геращенка були об'єднані головні організатори проекту, відомий меценат та бізнесмен Михайло Шелемба, громадський діяч та засновник "Місто добра" Марта Левченко та Ювенальна поліція України. Бізнес, що забезпечує щомісячну стипендію 10 тисяч гривень кожній осиротілій дитині: DATAGROUP Volia щомісячно виплачує 560 000 гривень, RETN щомісяця перераховує 350 000 гривень", - зазначено у повідомленні.

Якщо маєте бажання долучитись і підтримати соціальний проект "Наші діти" - переходьте за посиланням - https://kidsukr.com/

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні відкрили Центр захисту прав дитини: він протидіятиме злочинам рф проти українських дітей

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27