Социальный проект "Наши дети" нуждается в поддержке и ищет благотворителей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Социальный проект "Наши дети", который занимается детьми, потерявшими обоих или одного из родителей, из-за российской агрессии, нуждается в поддержке, пишет УНН со ссылкой на сообщение проекта.
Детали
Проект сегодня поддерживает 92 ребенка со всей Украины. Некоторые из этих детей остались полными сиротами, другие потеряли одного из родителей из-за военных действий.
Проект "Наши дети" предоставляет не только финансовую, но и менторскую, социальную, психологическую, юридическую поддержку, проект улучшает условия жилья для детей и помогает в образовательном развитии.
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"При поддержке Антона Геращенко были объединены главные организаторы проекта, известный меценат и бизнесмен Михаил Шелемба, общественный деятель и основатель "Город добра" Марта Левченко и Ювенальная полиция Украины. Бизнес, обеспечивающий ежемесячную стипендию 10 тысяч гривен каждому осиротевшему ребенку: DATAGROUP Volia ежемесячно выплачивает 560 000 гривен, RETN ежемесячно перечисляет 350 000 гривен", - говорится в сообщении.
Если хотите присоединиться и поддержать социальный проект "Наши дети" - переходите по ссылке - https://kidsukr.com/
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