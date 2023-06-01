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Социальный проект "Наши дети" нуждается в поддержке и ищет благотворителей

Киев • УНН

 • 315912 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Социальный проект "Наши дети", который занимается детьми, потерявшими обоих или одного из родителей, из-за российской агрессии, нуждается в поддержке, пишет УНН со ссылкой на сообщение проекта.

Детали

Проект сегодня поддерживает 92 ребенка со всей Украины. Некоторые из этих детей остались полными сиротами, другие потеряли одного из родителей из-за военных действий.

Проект "Наши дети" предоставляет не только финансовую, но и менторскую, социальную, психологическую, юридическую поддержку, проект улучшает условия жилья для детей и помогает в образовательном развитии.

Цитата

"При поддержке Антона Геращенко были объединены главные организаторы проекта, известный меценат и бизнесмен Михаил Шелемба, общественный деятель и основатель "Город добра" Марта Левченко и Ювенальная полиция Украины. Бизнес, обеспечивающий ежемесячную стипендию 10 тысяч гривен каждому осиротевшему ребенку: DATAGROUP Volia ежемесячно выплачивает 560 000 гривен, RETN ежемесячно перечисляет 350 000 гривен", - говорится в сообщении.

Если хотите присоединиться и поддержать социальный проект "Наши дети" - переходите по ссылке - https://kidsukr.com/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине открыли Центр защиты прав ребенка: он будет противодействовать преступлениям рф против украинских детей

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