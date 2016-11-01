Більше тисячі мітингувальників прийшли до Верховної Ради

Вони, серед іншого, тримають, прапори профспілок освіти і плакати, на яких, зокрема, написано "Спочатку - гідні зарплати, а потім - високі тарифи".

Мітингувальники збираються поблизу площі на Конституції біля Верховної Ради.

Охорону будівлі парламенту посилено. Лише біля другого під'їзду Верховної Ради перебуває близько 70 правоохоронців.

Згідно з даними "Яндекс карти", ускладнення руху спостерігається на частині вулиці Грушевського від Будинку уряду до кінця Маріїнського парку. Вказано, що дорогу перекрито.