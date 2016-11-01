Более тысячи митингующих пришли к Верховной Раде

Они, среди прочего, держат, флаги профсоюзов образования и плакаты, на которых, в частности, написано "Сначала - достойные зарплаты, а потом - высокие тарифы".

Митингующие собираются возле площади Конституции возле Верховной Рады.

Охрану здания парламента усилена. Только у второго подъезда Верховной Рады находится около 70 правоохранителей.

Согласно данным "Яндекс карты", затруднение движения наблюдается на части улицы Грушевского от Дома правительства до конца Мариинского парка. Указано, что дорога перекрыта.