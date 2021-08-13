Соратниця Труханова вийшла з СІЗО під заставу в 1,4 мільйони
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Депутат Одеської міськради від партії мера Труханова “Довіряй справам” Марина Лозовенко вийшла 13 серпня із СІЗО під заставу в 1,4 млн. Грн. Про це повідомила прес-секретар Вищого антикорупційного суді Олеся Чемерис.
12 серпня Вищий антикорупційний призначив Лозовенко запобіжний захід — взяття під варту з можливістю виходу на свободу під заставу в 1 млн 400 тис. грн.
Нагадаємо, бізнесвумен і депутат Одеської міськради від створеної Геннадієм Трухановим партії “Довіряй справам” Марина Лазовенко днями була затримана НАБУ. Директор “Будівельно-виробничої компанії Пік-Строй” опинилася в числі восьми осіб, також затриманих НАБУ у справі про розкрадання 26,8 млн гривень при реконструкції Соборної площі Миколаєва. Серед них — віцемер Миколаєва Сергій Коренєв, перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Олександр Брижатий і інші.
Слідство припускає, що заступник мера Миколаєва намагався покинути територію України. Його затримали на українсько-угорському кордоні в міжнародному пункті пропуску “Лужанка-Берегшурань”. Мера Миколаєва Олександра Сенкевича викликають на допит у НАБУ.
Повідомляється, що в 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі. Слідство встановило, що Коренев та Брижатий змовилися з директорами шести фірм забезпечити перемогу однієї з них.
“Як показала експертиза, роботи проведені за завищеними цінами, в результаті чого громаді завдано збитків на суму понад 26,8 млн гривень”, — йдеться в повідомленні НАБУ.
Зазначимо, весною 2019 року договір на реконструкцію Соборної площі майже на 90 млн гривень було підписано з одеським підрядником “Будівельно-виробнича компанія Пік-Строй”.
Компанія “Пік-Строй” є виконавцем великого числа бюджетних підрядів по ремонту та реконструкції дорожнього полотна в Одесі, зокрема — в центрі — на Приморському бульварі, в Воронцовському провулку, на спуску Маринеско, на Тираспольській площі і на багатьох інших об’єктах.