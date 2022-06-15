Сьомий пакет санкцій ЄС має бути настільки відчутним для рф, як шість попередніх разом – Зеленський

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«Ми погоджуємося з тим, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні. Вчасна допомога, це дуже важливо. Це збройна допомога, а також посилення тиску на росію, посилення санкцій проти рф за це вторгнення. Сьомий санкційний пакет має бути настільки відчутним для держави-агресора, як шість попередніх пакетів разом. Будемо в це вірити», - сказав Зеленський.

Доповнення

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що Європейський союз послабив шостий пакет санкцій проти росії, виключивши з нього заборону на доступ до хмарних сервісів.

Європейський Союз 3 червня офіційно опублікував шостий пакет санкцій проти рф з частковим нафтовим ембарго. Не вдалося домовитися про цілковите ембарго на російську нафту. Каменем спотикання стала позиція Угорщини.

Наразі Європейський Союз уже почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти рф за її вторгнення в Україну.